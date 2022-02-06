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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلة أمريكية: روسيا لن تغزو أوكرانيا.. وستضرب بقوة في حالة تهديد أمنها

روسيا
روسيا

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية في تقرير لها، إن روسيا ليس لديها أي توجه حقيقي لغزو أوكرانيا، وكشفت عن السيناريو الوحيد، الذي قد يؤدي لاندلاع نزاع مسلح في أوكرانيا، وأكدت أن موسكو ليست لديها خطط عدوانية.

 

وحسب ما نشرته المجلة الأمريكية، فقد اعتبرت أن ترويج واشنطن والغرب لمثل هذه الادعاءات أمر في غير محله.

 

وكتب دميتري سايمز مدير تحرير المجلة، تحت عنوان "لماذا يجب على بايدن إعطاء فرصة للدبلوماسية مع روسيا"، مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بضرورة معالجة المطالب الروسية، بما في ذلك دعوة موسكو إلى معاهدة رسمية تمنع عضوية أوكرانيا في الناتو.

 

وأضاف: "لم أسمع إشارة واحدة لإمكانية حدوث غزو روسي كبير، بسبب رفض تلبية حلف الناتو لمطالب موسكو بعدم التوسع وعدم تعزيز الحلف في أوروبا الشرقية"، مشيرا إلى أن جميع من حاورهم في موسكو ينفون إمكانية الدخول في حرب.

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في الوقت نفسه، أكد سايمز أن روسيا ستكون حازمة في حال تعرض أمنها للتهديد.

ومدللا وجهة نظره التي غالبا ما تعبر عن وجهة نظر المحافظين الجدد في أمريكا، قال مدير تحرير ناشيونال إنترست: " اليوم، لا يزال التطور السياسي لأوكرانيا واتجاه السياسة الخارجية مصدر قلق دائم للقيادة الروسية، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على وجود مبرر مناسب لعملية عسكرية روسية كبرى". 

 

وأكد دميتري أنه لم يسمع أثناء وجوده في موسكو وحواراته مع المسؤولين الروس "إشارة واحدة لإمكانية حدوث غزو روسي كبير، بسبب رفض تلبية حلف الناتو لمطالب موسكو بعدم التوسع وعدم تعزيز الحلف في أوروبا الشرقية".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين روسيا والغرب أصبحت أكثر توترا في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت الذي تزعم فيه واشنطن بأن روسيا تستعد لـ"غزو" أوكرانيا، نفت موسكو مرارا صحة ذلك، وأكدت أن قواتها تتحرك داخل أراضيها ولا تمثل تهديدا لأي طرف.

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