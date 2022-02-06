شاهد.. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن احتفال إليزابيث الثانية بيوبيلها البلاتيني لحكمها، وأخيرًا تحسم الجدل حول مستقبل زوجة ابنها "الملك المقبل".

وأفاد التقرير بأن الملكة إليزابيث الثانية تحتفل، اليوم الأحد، بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا، زوجة ولي العهد الأمير تشارلز، لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش، في خطوة أنهت جدلًا حساسًا طويلًا بين البريطانيين.

وفي رسالة كتبتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني على اعتلائها العرش، عبّرت الملكة إليزابيث الثانية (95 عامًا) عن "أملها الصادق" في أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها تشارلز العرش بعد وفاتها.

وعنونت صحيفة "ديلي ميل" الأكثر انتشارًا في بريطانيا: "كاميلا ستُصبح الملكة"، أما صحيفة "صانداي تايمز" فكتبت "هذه هي المرة الأولى التي تعبّر فيها الملكة في العلن عن رأيها حول مسألة قسمت الرأي العام منذ أن تزوّج تشارلز وكاميلا في 2005".

وقال ناطق باسم تشارلز وكاميلا إنّهما "تأثّرا وتشرّفا بكلمات" الملكة التي شدّدت أيضًا على "العمل الوفي" لدوقة كورنوال.

وأصبحت كاميلا (74 عاما) التي يقدر البريطانيون بساطتها، من أعمدة النظام الملكي البريطاني مع قيامها بالعديد من الالتزامات.

والصفة التي اختارتها إليزابيث الثانية لزوجة ابنها تُمنح عادة لزوج أو زوجة العاهل الحاكم، ونظريا يسمح ذلك لكاميلا بأن تصبح ملكة.



إليزابيث الثانية تحتفل بيوبيلها البلاتيني لحكمها.. وتحسم الجدل حول مستقبل زوجة ابنها "الملك المقبل" - YouTube