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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4.2 مليار دولار.. تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة لـ الأردن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شملت صفقة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية للأردن مقاتلات "إف-16" ومحركات خاصة بها وأنظمة تسليح وأجهزة اتصالات ورادارات، بينما تقدر قيمتها المبدئية بنحو 4.2 مليار دولار (2.98 مليار دينار أردني). 

ونشرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية تقريرا عن تفاصيل الصفقة المحتملة، التي تم إخطار الكونجرس بها من قبل وكالة التعاون الأمني والدفاعي المسؤولة عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفاء واشنطن.

وتقول المجلة إن الأردن يريد شراء 12 مقاتلة "إف - 16 سي" و4 مقاتلات "إف - 16 دي" وجميعها تنتمي لفئة الـ "بلوك - 70".

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كما تشمل الصفقة 21 محركا "إف - 100" لمقاتلات "إف - 16"، ستكون 5 منها محركات احتياطية للطائرات.

وتضم الصفقة أنظمة متنوعة لتسليح مقاتلات "إف - 16" منها نظام التصويب المتطور "إيه إن/ إيه إيه كيو - 33"، و72 نظام "إل إيه يو - 129" لإطلاق الصواريخ، و21 مدفع فولكان "إم - 61 إيه 1".

وتشمل الصفقة أجهزة توجيه "جدام" للقنابل غير الموجهة "جي بي يو - 31" وأجهزة توجيه لقنابل موجهة بالليزر طراز "جي بي يو - 54"، إضافة إلى أجزاء أخرى متعلقة بتسليح المقاتلات الحربية.

كما يرغب الأردن في شراء 31 جهاز إدارة معلومات "لينك - 16" للطائرات والمحطات الأرضية، إضافة إلى رادارات وأنظمة ملاحة جوية.

وبحسب المجلة، فإن الصفقة تتضمن انتقال ممثلي العديد من الشركات المنتجة لمكوناتها إلى الأردن لتوفير الدعم اللوجستي الخاص باستخدام تلك التقنيات على مدى نحو 3 سنوات.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن صفقة طائرات "إف 16" للأردن ستكون ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية ضمن منحة التمويل العسكري الأجنبي.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الأردنية أو القوات المسلحة الأردنية أو سلاح الجو الملكي الأردني أو أي جهة حكومية أردنية لن تدفع أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.

وبحسب قسم الشؤون السياسية والعسكرية فإن هذه الصفقة المحتملة تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.

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