أمريكا تعلن تحمل تكاليف صفقة مقاتلات لـ الأردن بالكامل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات F-16 التي وافقت واشنطن على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي.

وقال قسم الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إن هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4.21 مليار دولار تهدف للاستثمار في تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الأردنية أو القوات المسلحة الأردنية أو سلاح الجو الملكي الأردني أو أي جهة حكومية أردنية لن تدفع أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تفاصيل صفقة الأسلحة التي وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على المضي قدمًا فيها مع السعودية والإمارات والأردن.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن صفقة المعدات العسكرية المحتملة للسعودية تتضمن منظومة الاتصالات والملاحة MIDS-LVT، مؤكدةً أن الصفقة ستساعد السعودية في مواجهة الآثار المزعزعة للاستقرار الناتجة عن الإرهاب ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأخرى.

وأضافت أن صفقة الأسلحة المحتملة للأردن تتضمن 16 مقاتلة F16 من طرازات مختلفة ومعدات وأسلحة وذخيرة أخرى.

وأعلن البنتاجون الموافقة على صفقة محتملة لعتاد عسكري لدولة الإمارات بنحو 65 مليون دولار، وذلك في ظل استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي.