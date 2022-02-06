عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن تحمل تكاليف صفقة مقاتلات لـ الأردن بالكامل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات F-16 التي وافقت واشنطن على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي.

وقال قسم الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إن هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4.21 مليار دولار تهدف للاستثمار في تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الأردنية أو القوات المسلحة الأردنية أو سلاح الجو الملكي الأردني أو أي جهة حكومية أردنية لن تدفع أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.

الأردن.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من الغد

بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي.. البنتاجون يحذر من انتقام زعيم داعش الجديد

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تفاصيل صفقة الأسلحة التي وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على المضي قدمًا فيها مع السعودية والإمارات والأردن.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن صفقة المعدات العسكرية المحتملة للسعودية تتضمن منظومة الاتصالات والملاحة MIDS-LVT، مؤكدةً أن الصفقة ستساعد السعودية في مواجهة الآثار المزعزعة للاستقرار الناتجة عن الإرهاب ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأخرى.

وأضافت أن صفقة الأسلحة المحتملة للأردن تتضمن 16 مقاتلة F16 من طرازات مختلفة ومعدات وأسلحة وذخيرة أخرى.

وأعلن البنتاجون الموافقة على صفقة محتملة لعتاد عسكري لدولة الإمارات بنحو 65 مليون دولار، وذلك في ظل استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي.

الأردن صفقة الخارجية الأمريكية اف 16 البنتاجون

ترشيحاتنا

حكم العزاء للنساء وحضور الجنازة باللون الأبيض.. رأي الشرع

«ميتا» : تطوّر خارق في عالم الميتافيرس وربطها بالحواسيب العملاقة

"اللي بيشد على اللجنة بيدعوا عليه" .. معلمة الدقهلية التي تصدت لغش الطلاب تُعلق

أمريكا تعلن تحمل تكاليف صفقة مقاتلات لـ الأردن بالكامل

الحماية المدنية تنتشل جثتين أسفل عقار منهار فى نجع الجامع بقنا

امتداد لـ أخي وظلم.. حسام حسن يتغزل في محمد هاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ