كالأميرات.. ملك أحمد زاهر تتألق بفستان ساحر عبر إنستجرام

نشرت ملك أحمد زاهر عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة ساحرة ومكياج جذاب، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت ملك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.