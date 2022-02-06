السجن 6 أشهر لمتهم لحيازته المخدرات في المعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين متهم بالسجن لمدة ٦ أشهر لحيازته جوهر المخدر في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة وعضوية الرئيسين اشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

وأسند امر الإحالة الصادر من النيابة العامة ان المتهم محمد بنداري عاطل ومقيم ٤٦ حارة عابدين بروض الفرج انه في يوم ٣ يوليو ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة المعادي حاز واحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر مادة EN mdmB indazole cARBoxAMIDES في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد محمد رشدي ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعادي انه اثناء مروره الأمني بدائرة القسم ابصر المتهم ممسكاً كيساً بلاستيكياً شفاف بداخله مادة مخدرة فالتقطه وبضبط المتهم وتفتيشه عثر معه علي أربعة أكياس تبين احتوائها لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اقر بإنجازه في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن حرز مظروف ابيض اللون متوسط الحجم بداخله عدد ٥ أكياس صغيرة الحجم بكل منها أجزاء نباتية عشبية بنية اللون لمادة المخدر.