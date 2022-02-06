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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. "السجون" تعلن عن وظائف للنساء على رتبة جندي

السعودية
السعودية

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي للعنصر النسائي.

 

وقالت الإدارة العامة، إن استقبال طلبات القبول سيكون خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 4 / 7 / 1443 هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 9 / 7 / 1443 هـ. وفق صحيفة عاجل.

 

وأضافت الإدارة العامة أن الشروط التي يجب توفرها في المُتقدمة تتضمن أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون المُتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وتكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلّة بالشرف والأمانة، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وأن تجتاز المتقدمة كل إجراءات واختبارات القبول.

 

وأوضحت أنه جاء في قائمة الشروط ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.

 

وأكدت على ضرورة إجراء معادلة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، داعيةً المتقدمات إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة؛ كونه لا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

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