تمهيدا للعودة للملاعب.. صالح جمعة يبدأ برنامجه التأهيلي مع سيراميكا كليوباترا

بدأ صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كيلوباترا، برنامجه التأهيلي بعد انتهاء مرحلة العلاج من إصابة قطع في وتر أكيليس خلال الفترة الماضية.

وتواجد صالح جمعة في مران فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، من أجل بدء مرحلة التأهيل، تمهيداً لعودته إلى الملاعب الفترة المقبلة، والمشاركة مع الفريق في المباريات.

وأصيب صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة ودية خاضها سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لاستئناف مبارياته في الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي يوم ١٧ فبراير الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري.