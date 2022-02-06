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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منها الطفح الجلدي.. أمجد الحداد: متلازمة ما بعد كورونا أكثر من الفيروس ذاته|فيديو

الدكتور أمجد الحداد
الدكتور أمجد الحداد

أكد الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، أن أغلب الحالات المرضية في المستشفيات تشكو من أعراض ما بعد كورونا ، وليس فيروس كورونا بنفسة ، موضحا أن أعراض فيروس كورونا تتنوع بين الطفح الجلدي ، والأرتكاريا ، والتليف الرئوي ، والتهابات الأعصاب .

 

وأوضح الدكتور أمجد الحداد ، خلال لقائه لـ برنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن المناعة هي الفيصل في علاج كورونا ، منوها أن المناعة الضعيفة تسبب خطورة في تدهور الحالة الصحية ، أو في بعض الأحيان الاستجابة العنيفة تسبب خطورة من نوع أخر .

 

ولفت " الحداد " إلى أن المناعة سلاح ذو حدين ومن الممكن في حالة قوة المناعة الشديدة يحدث نوع من العاصفة المناعية ؛ وهي تسبب بعض المشاكل في الرئة ، والعظام ، وهي حالات نادرة تحتاج مثبطات للمناعة .

 

وأشار " الحداد " إلى أن ضعف المجهود ، والنفس القصير ضمن الأعراض الشائعة لمتلازمة ما بعد كورونا ، وأيضا ظاهرة الاكتئاب والقلق .

 

ونوه أن الدولة المصرية حرصت على تخصيص عيادات لحالات متلازمة ما بعد كورونا ، وهو يتضمن متخصصين في تلك الحالات . 

أمجد الحداد توك شو كورونا فيروس كورونا السفيرة عزيزة

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