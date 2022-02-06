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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيلفي من الجيم.. أحدث إطلالة رياضية لـ ياسمين صبري.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر خاصية استوري في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية طقم رياضي باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، عقب انتهائها من أداء التمارين الرياضية.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.

وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

ويشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

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