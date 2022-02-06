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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تيك توك كشفه.. مسجل خطر يرتدى ملابس ميرى ويدعى تكليفه بقتل شخص محبوس

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "تيك توك"، تضمن إرتداء أحد الأشخاص لزي الشرطة الميري مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.

مقطع فيديو

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بفحص الفيديو من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمشاركة آخر وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وسبق إتهامهما فى العديد من القضايا وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك ويتضمن إدعاءات كاذبة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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على جانب أخر لقي عاطل مصرعه بـ القليوبية خلال قيام صديقه بالعبث بسلاح نارى فرد خرطوش بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حيث خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ أدت إلى إصابة المجنى عليه بالوجه ما أدى إلى وفاته على الفور وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوفاة شخص بشقة سكنية بمنطقة عبد المنعم رياض دائرة القسم إثر إصابته برش خرطوش بالوجه.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ع ع أ"، 22 سنة عاطل برش خرطوش من سلاح نارى بالوجه ما أدى إلى وفاته على الفور بشقة سكنية بالطابق السابع بمنطقة عبد المنعم رياض دائرة القسم.

"حماصة" عاطل 

وبإجراء التحريات تبين تواجد المجنى عليه، مع صديقه "أ م ر" 18 سنة عاطل شهرته "حماصة" بالشقة محل الواقعة ملك عمة الأخير وخلال قيامه بالعبث بسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابة المجنى عليه بالوجه، أدت لوفاته على الفور، وعثر بجوار الجثة على سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم بالواقعة.

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