أستون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش وفالهالا 2024.. صور

أعلنت علامة أستون مارتن عن إطلاق طراز فالهالا بحلول عام 2024، ووفقاً للرئيس التنفيذي فقد تم الكشف عن النسخة الإنتاجية خلال عام 2021 حتى يتمكن العملاء من معرفتها، ويرجع ظهور السيارة الخارقة إلى العام 2019 ، وبالتحديد خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، كطراز إختباري اتخذ اللقبAM-RB 003.

استون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش و فالهالا 2024 .. صور

وظهر في هذا المعرض سيارة طراز أستون مارتن فانكويش كسيارة اختبارية، وتتميز بالعديد من الأشياء فهي تحتوي على المحرك خلف المقاعد بخلاف الجيلين السابقين للسيارة لذلك يمكنك التمتع بسيارة مميزة أخرى من أستون مارتن .

استون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش و فالهالا 2024 .. صور

وتابع المدير التنفيذي، أنه سيتوفر طراز فانكويش وسيتشارك ببعض المكونات الميكانيكية مع الطراز الأكبر، بالإضافة إلى عرضه للمميزات أستون مارتن فالهالا، فستحتوي على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 بسعة 4.0 سي سي، مقترن بشاحني هواء تيربو.

استون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش و فالهالا 2024 .. صور

وستمتلك السيارة محرك كهربائي مساند، الذي يعتبر هو ذاته الموجود في نسخة بلاك سيريز من طراز آي إم جي جي تي لكن مع تخفيض أرقام الأداء أو ربما الإستعانة بالمحرك المكون من 6 إسطوانات مع إضافة محرك كهربائي مساند.

استون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش و فالهالا 2024 .. صور

ويعتبر نطاق دورات المحرك في أستون مارتن فالهالا، قبل دخول المنطقة الحمراء يبلغ 7200 دورة في الدقيقة وهو النطاق ذاته للمحرك في نسخة بلاك سيريز لطراز آي إم جي جي تي.

استون مارتن تواصل تألقها باصدار فانكويش و فالهالا 2024 .. صور

ويوجد فارق في المحركات خاصة في التعديل على إعدادات الضبط حيث أن طراز فالهالا، فسوف تتمكن من انتاج 937 حصان وتوفير 1000 نيوتن/متر مما سيمنح السيارة افضلية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/ساعة.