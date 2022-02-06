هاني شاكر ناعيا الطفل المغربي ريان: من باطن الأرض إلى عنان السماء

نعى الفنان هانى شاكر، الطفل المغربي ريان، والذي سقط في بئر لمدة 5 أيام وذلك عبر حسابه علي "تويتر".



وكتب هانى شاكر"‏‏من باطن الارض الى عنان السماء 💔خالص التعازي الي عائله ‎#ريان والي الشعب المغربي وكل الشعوب العربيه".



وعرضت فضائية " العربية " تقريرًا مفصلًا عن تفاصيل قصة الطفل المغربي ريان الذي توفى بالأمس .



وأفاد التقرير ، أنه في حدود الرابعة صباحًا كانت فرق الإنقاذ على بعد مترين من الطفل العالق ريان ومابينهما أنفاسًا يحبسها العالم ، متابعًا أن القصة بدأت في 1 فبراير بإقليم شفشاون بشمال المغرب ،حيث سقط ريان في بئر عند عمق 32 مترًا وفي نفس اليوم نزلت فرق الإنقاذ إلى البئر لانتشال ريان لكنها فشلت.