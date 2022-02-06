أحمد ناجي: حراس مرمى منتخب مصر الأفضل في البطولة الأفريقية

أشاد أحمد ناجي، مدرب حارس مرمى منتخب مصر السابق، بحراس وأداء الفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وأضاف أحمد ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، أن بطولة الأمم الأفريقية أثبت أن حراس المرمى في منتخب مصر، لهم الأفضلية على الحراس الأفارقة الذين يلعبون في أفضل وأقوى الدوريات في العالم.



وتمنى أحمد ناجي كل التوفيق لعصام الحضري مدرب حراس المرمى داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول.



وتمنى ناجي فوز المنتخب الوطني الأول على السنغال، في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.