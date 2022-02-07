دعاء زوجة لزوجها المتوفى.. اللهم ارحم من لا شمس ولا قمر يضيء عتمتهم

دعاء زوجة لزوجها المتوفي حثنا الشرع الشريف على الدعاء للمتوفي وذكره بأفضل الأعمال الطيبة والصدقة على روحه وكثرة الدعاء له والحرص على استغلال أوقات استجابة الدعاء في دعاء زوجة لزوجها المتوفي، وكثيرًا ما تبحث السيدات عبر محرك البحث جوجل بكلمات دعاء زوجة لزوجها المتوفي حيث سنسرد في السطور المقبلة عددًا كبيرًا من الأدعية فيها الرحمات والدعوات بالخلود في الجنان والفردوس الأعلى إن شاء الله.

دعاء زوجة لزوجها المتوفي

دعاء زوجة لزوجها المتوفي اللهم بدله دارا خيرا من داره، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم اجعل الجنة داره ومقره، اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم اجعله من عبادك السعداء، اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فأجعله يا رب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرِم نُزله وأوسع مُدخلَهُ واغسلْهُ بالماء والثلج والبَرد ونقِّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس وثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلّى على الجنازة دعا للحيّ والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى، فيقول: اللهمّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرِنا وذكرنا وأنثانا ، دعاء زوجة لزوجها المتوفي اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقها بفيض من جنتك وهب لهم سعه لا يرى لها نهاية، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين اللهم أرحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لبسمته فاجعله يارب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهم أجعل الجنة داره و مقره.

دعاء زوجة لزوجها المتوفي

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالي اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه دعاء عطاء بن أبي رباح: اللهم اغفر له وارحمه، واردده إلى خير مما كان فيه، واجعل اليوم خير يوم جاء عليه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده ، دعاء الحسن البصري اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، يارب ارحم زوجي وأجعل أوقاته في جنتك أجمل يا الله اللهم كن آنسه في وحشته وأرحم غربته و أغفر زلته وأمن روعته يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بقدر ضعفنا أمام غيابه وحزن قلوبنا بفراقه اللهم ارحم زوجي الغالي . اللهم ارحم زوجي واجمعني به في الجنه ويارب لا تفجعني في من تبقي من أحبائي فقد تمزق القلب اللهم ارحمه واجمعنا به في جناتك اللهم إن زوجي في أحد القبور ولم يقوى قلبي على نسيانه، اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم زوجي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه اللهم أذقه حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة ولا تحرمه من نعيم الجنة .

اللهم ارحم زوجي حبيبي

اللهم ارحم زوجي حبيبي اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك . اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم ، اللهم اّمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه أّمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك، وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية.

دعاء زوجة لزوجها المتوفي

عاوزه دعاء لزوجي المتوفي

عاوزه دعاء لزوجي المتوفي اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً، اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم زوجي الغالي واسكنه جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها ومن أمثلة دعاء للزوج المتوفي دعاء عبادة بن الصامت :(( اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضللنا بعده )).

دعاء لزوجي المتوفي ليلة لقدر

دعاء لزوجي المتوفي ليلة القدر الله اغفر له وارحمه بحق هذه الليلة المباركة اللهم نقه من خطياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنئياً بما أسلفتم في الأيام الخالية". اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض قال تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

دعاء زوجة لزوجها المتوفي

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالي اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب ، اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم ارحم زوجي و اجعله في فردوسك الاعلي ، اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه فإنّك أنت الغفور الرحيم. اللهم افسح في قبره ونور له فيه. اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور

اشتقت لزوجي المتوفي

اشتقت لزوجي المتوفي اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة ، اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي ، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.