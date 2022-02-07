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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية اللبنانية: تقدمنا بورقة رسمية لمجلس الأمن لتأكيد حق لبنان بمنطقته الاقتصادية الخالصة

صدى البلد

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، أن مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفيرة أمل مدللي، تقدمت بورقة رسمية لمجلس الأمن ردا على الرسالة الإسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.


جاء ذلك في بيان لها مساء أمس الأحد، ردا على عدد من وسائل الإعلام اللبنانية التي أشارت إلى أنها وثيقة سرية ومسربة من مجلس الأمن. 


وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ فبراير الجاري، وتم نشرها حسب الأصول.


وتضمنت الورقة التي تقدمت بها مندوبة لبنان ردا على ما أثير حول دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، حيث أكدت الورقة أن جميع الأعمال التي تقوم بها الحكومة اللبنانية تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها.


وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أكد في تصريحات يوم الخميس الماضي أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال أسبوع ومن المفترض أن يستأنف التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تمهيدا للوصول إلى الإلتزام بإتفاق الإطار.
م م ر 

وزارة الخارجية اللبنانية مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي

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