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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|زوكربيرج يحذر من إغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا.. وريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Realme C35

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تقارير: مارك زوكربيرج يحذر من إغلاق تطبيقات فيسبوك وإنستجرام في أوروبا

 

يبدو أن شركة ميتا، فيسبوك سابقا، ستدخل في صدام كبير مع السلطات في أوروبا، حيث كشفت تقارير أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى للشركة يفكر في إغلاق تطبيقات فيسبوك وإنستجرام في أوروبا إذا لم تتمكن ميتا من معالجة بيانات الأوروبيين على خوادمها في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme C35 .. صور


أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Realme C35 في 10 فبراير المقبل، حيث يصدر الهاتف من الفئة المتوسطة ذات الإمكانات الجيدة والسعر المناسب.

 

كيفية ربط هاتفك الذكي بشاشة سمارت بأكثر من طريقة


يواجه الكثير من المستخدمين صعوبة عند القيام بربط هواتفهم مع التليفزيون الذكي أو ما يعرف ب "شاشات سمارت"، لمشاهدة الأفلام والمباريات على الإنترنت، وكذلك ربط الحسابات الشخصية والتطبيقات لمشاهدة ما المحتوى المختلف على شاشة التليفزيون الذكي.

 

أفضل الطرق لتحميل تطبيق أبو ظبي الرياضية للهواتف والكمبيوتر


تطبيق أبو ظبي الرياضية هو أحد تطبيقات شركة أبوظبي للإعلام، والذي يوفر للمستخدم تجربة رقمية في عالم التطبيقات بقالب حديث يتيح له البقاء على اتصال بكل ما يدور حوله والاطلاع على آخر التطورات من خلال القنوات المتعددة لشركة أبوظبي للإعلام.

 

تسريبات تكشف عن السعر والمواصفات القياسية لهاتف فيفو vivo T1 5G


تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo T1 5G المميز خلال الأيام القليلة القادمة في الأسواق العالمية، حيث يعتبر الهاتف واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة الموجودة في الأسواق.

 

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