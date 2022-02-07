محسن سرحان.. أسرار حياته مع شكري سرحان وسبب انفصاله عن سميحة أيوب

في ذكرى وفاته

يحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان محسن سرحان ، والذي يعد أحد الفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا في الستينيات.

محسن سرحان.. وطفولته

في بورسعيد وفى السادس من يناير ١٩١٦، ولد الفنان محسن سرحان، ونشأ فيها، وحصل على شهادة البكالوريا، ثم حضر إلى القاهرة، وعمل موظفاً بوزارة الزراعة في ١٩٣٩، وكان يهوى التمثيل، وحصل على دراسات حرة في السينما والمسرح.

محسن سرحان.. وبدايته الفنية

قدم أول أفلامه مع ماري كويني عام 1938 وهو «بنت الباشا المدير»، وفي عام 1940، قدم فيلم "فتش عن المرأة" الذي حقق نجاحا كبيرا، ثم قام بعد ذلك بعمل دراسات حرة في فنون السينما والمسرح عام 1944، والتحق بالفرقة القومية.

محسن سرحان.. وأسرار ارتباطه بسميحة أيوب

أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب، أنها تزوجت 3 مرات من سعد الدين وهبة، ومحمود مرسي، ومحسن سرحان، مضيفة: "جوازتي من محسن سرحان كنت مراهقة وعيلة صغيرة وكان حب مراهقين يعني وشافني لما كنت بشتغل أخته الصغيرة في دوري في فيلم اسمه المتشردة، وجوازنا مكملش لأن ساعات البابان بتبقى مقفولة والطبائع بتتغير وأنا كنت عيلة صغيرة وهو راجل ناضج وكان نجم كبير أوي، وزي ما بيحصل في أي بيت وخلفت منه ولد".

كما قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إنها تزوجت الفنان الراحل محسن سرحان، في سن المراهقة، مشيرة إلى أن الزواج استمر 3 سنوات فقط .

وأضافت، خلال حلولها ضيفة على إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» الذي يذاع على شاشة dmc: «أنا افترقت عنه وأنا عندي 18 سنة، قعدنا 3 سنين وفي الفترة دي توقفت عن المعهد. قعدني في البيت وأنا كنت مبسوطة قوي إن أنا قاعدة في البيت. وبعدين سقطت الأقنعة، فرجعت تاني للفصل اللي خرجت منه، وكنت داخلة السنة الثالثة.

تابعت: «الفنان الكبير زكي طليمات كان حزينا حزنا شديدا جدا إني تزوجت، كان ليا زميل وجارنا اسمه إبراهيم فتيحة، عرف إني سبت البيت، وراح قال للأستاذ زكي، فقال له روح لسميحة في بيت أهلها وقول لها تيجي وأنا هدخلها في نفس الفصل».

واختتمت: «روحت للأستاذ زكي، وكان الحقيقة لقاءً عاطفيا جدا، خدني في حضنه وطبطب عليا، وقالي إنتي وردة يدوب هتبدأ تتفتح».

محسن سرحان..وأسرار عن عمه شكري سرحان

قال محسن سرحان إن الضرائب أجبرت عمه الفنان شكري سرحان على تأجيل اعتزاله الفن عشر سنوات، وأكد في حوارصحفي أنه كان مرشحاً لبطولة فيلم «لورانس العرب»لكن اللغة حالت دون قيامه بالدور، مما دفعه لترشيح عمر الشريف بدلا منه، والذي انطلق بعدها للعالمية.

وكشف سرحان أن عمه لم يكن اجتماعيا ولم يقحم نفسه في السياسة، لكنه شارك مع بعض زملائه الفنانين في المظاهرات التي قام بها المصريون بعد خطاب التنحي لجمال عبد الناصر بدافع حبه الشديد له.

وأشار سرحان إلى أن هناك أربعة فنانين من عائلة سرحان عملوا بالفن، منهم ثلاثة أشقاء، وهم: صلاح سرحان الأخ الأكبر، وسامي سرحان، وشكري سرحان، بالإضافة إلى ابن عمهم محسن سرحان. ونفى ما تردد من شائعات زواج ربطت بين عمه شكري وبعض نجمات عصره، ومنهن فاتن حمامة، وشادية، كما نفى نفيا قاطعاً زواج شكري سرحان من راقصة أرمينية، مؤكدا أنه لم يتزوج سوى زوجة واحدة.

محسن سرحان.. وعدد زيجاته

تزوج محسن سرحان 4 مرات، إحداها من الفنانة سميحة أيوب وأنجب منها ولدا واحدا، والباقيات من خارج الوسط الفني.

كان لزواجه الرابع قصة غريبة مع هناء داوود، الزوجة الرابعة، فقد كانت في المرحلة الإعدادية ومن أشد المعجبات به، وتعرفت عليه عن طريق الصدفة أثناء زيارتها لإحدى صديقاتها بمنطقة شبرا، وهي نفس المنطقة التي كان يسكن بها، ودعاها وصديقتها على الغداء ثم اتفقوا على حضور العرض الخاص بافتتاح فيلمه الجديد «غضب الوالدين» عام 1952 بسينما الكورسال، وهناك قدمها لجميع زملائه بالفيلم على أنها خطيبته، فانتابها إحساس بالسعادة والاستغراب في نفس الوقت.

وبعد شهر واحد تقدم لخطبتها ولكن أسرتها رفضت ذلك لأن فارق السن كان 19 عاما، وانتهت علاقتهما وقتها، وتزوج محسن بعد ذلك زوجته الثالثة ولكن الزواج لم يدم سوى شهرا واحدا، وبعد لقاء تم مصادفة عرض محسن على هناء الزواج مرة أخرى، وقبلته هي على الفور رغم معارضة أهلها، الذين قاطعوها بعد إتمام الزواج ولم يسامحوها حتى أنجبت ابنتها الوحيدة ألفت عام 1954، وقد اختار محسن هذا الاسم بنفسه تفاؤلا، حيث كان يصور فيلم «أنا الحب» في ذلك الوقت مع شادية، والتي كانت تحمل نفس الاسم بالفيلم.

محسن سرحان.. وأهم أعمالة

اشتهر في بدايته بأدوار صديق البطل الذي يساعده مثل «شاطئ الغرام» مع ليلى مراد، «قسمة ونصيب» مع يحيى شاهين، ولكنه حصل على البطولة المطلقة في عدة أفلام بعد ذلك مثل «سمارة» و«عفريت سمارة» مع تحية كاريوكا وهو الدور الأشهر في تاريخه الفني، «توحة» مع هند رستم، «كدت اهدم بيتي» مع راقية إبراهيم وغيرها من الأفلام.

استمر محسن سرحان في العمل السينمائي حتى النهاية، وإن كان بأدوار صغيرة تكاد تصل للمشهد الواحد، فقبل وفاته في 7 فبراير عام 1993، قدم «امرأة آيلة للسقوط» مع يسرا، و«دائرة الموت» مع سماح أنور، و«المشاغبات والكابتن» مع آثار الحكيم، ووصلت أعماله إلى ما يقرب من 119 عملا.

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محسن سرحان.. وحقيقة صله قرابته بالفنان خالد سرحان

منذ ظهور الفنان خالد سرحان ودائما يتم الحديث عن وجود صلة قرابة بينه وبين الفنان الراحل محسن سرحان، والفنان شكري سرحان، تارة يقال إنه ابنه، وتارة أخرة أن الراحل عمه.

حل خالد سرحان ضيفا على برنامج "السفيرة عزيزة" وخلال تقديمه والحديث عن مسيرته، قالت المذيعة نهى عبد العزيز إن عم والده هو الفنان محسن سرحان، ليقاطعها ويوضح الأمر.

أكد خالد سرحان أن هذه معلومة خاطئة، موضحا أن له الشرف أن يقرب إلى الفنان شكري سرحان أو الفنان محسن سرحان، لكن في الحقيقة هو لا علاقة بهما.

أضاف، أن والده هو الكاتب سمير سرحان، رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، ووالدته الكاتبة نهاد جاد صاحبة مسرحية "عالرصيف" مشددا على أنه لا علاقة له بـ"سرحان" الممثلين وأنه لا يوجد أي ممثل آخر في عائلته.

أكد خالد سرحان أنه نفى كثيرا الأمر لكن لا احد يصدق أو يصحح المعلومة.