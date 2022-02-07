عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7-2-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-2- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة اليوم مرتفعة عن الفترة الماضية، ولكن اليوم هناك شبورة على أغلب الطرق، ولذلك على الجميع توخى الحذر والسير بالسيارة بسرعة منخفضة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي خلال 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلا تصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 21 14
طابا 16 11
كاترين 13 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 11
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 25 09
إدفو 24 08
أبوسمبل 24 08
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13
 

 

درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد

ترشيحاتنا

حكم الدعاء على النفس بالموت.. تعليق الفقهاء وماذا قال النبي ؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 فبراير

معتدل نهارا.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الاثنين

البرلمان يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري وإنشاء المجلس الصحي المصري.. غدا

تعرف على أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الإثنين 7-2-2022

أخبار الفن: بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا و فريال يوسف تكشف سبب طلاقها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بخصوص حالة الطقس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

من هم عُمار البيت وهل يراهم الأطفال ؟.. أمين الفتوى يجيب

نجم الزمالك مفاجأة تشكيل منتخب مصر أمام السنغال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ