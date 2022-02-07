حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 7-2-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-2- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أية جمال الدين، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك تحسن فى الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة اليوم مرتفعة عن الفترة الماضية، ولكن اليوم هناك شبورة على أغلب الطرق، ولذلك على الجميع توخى الحذر والسير بالسيارة بسرعة منخفضة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اتجاه درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي خلال 48 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلا تصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، ، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 10

دمياط 19 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 17 10

نخل 15 04

نويبع 21 14

طابا 16 11

كاترين 13 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 23 11

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 25 09

إدفو 24 08

أبوسمبل 24 08

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 24 12

أبو رماد 24 12

حلايب 22 13

رأس حدربة 22 13

