تعرف على إجراءات تجديد ترخيص سيارة والأوراق المطلوبة.. خدمات

أفاد مصدر أمني أن هناك أوراق يجب توافرها مع مالك السيارة لتجديد ترخيص سيارته ، موضحا 6 خطوات يجب توافرها فى حال وجود توكيل .

إجراءات تجديد ترخيص سيارة يتطلب تجديد المستندات التالية:

1 / شهادة براءة ذمة من نيابة المرور المختصة ( علما بأنها تسري لمدة 15 يوما ) ولا يعتد بها عقب هذه المدة

2/ فحص فني للسيارة ( بالنسبة للسيارة الملاكي والدراجات النارية كل 3 سنوات وباقي المركبات تفحص سنويا )

3/ أصل تحقيق شخصية ( بطاقة رقم قومي أو جواز السفر ) لمقدم طلب الترخيص على أن تكون ساري المدة – صورة ضوئية منها + ملف حفظ الأوراق .

٢٠٢٠٠٨٠٩_١١٣٣١١

فى حال إستخدام توكيل يراعي ما يلي :

1 / سريان تحقيق شخصية المالك

2 / أصل تحقيق شخصية الوكيل + صورة ضوئية

3 / أصل التوكيل + صورة ضوئية

4 / أن يكون مدون بالتوكيل بند التجديد والترخيص صريحا

5 / سداد الضرائب والرسوم

6 / بالنسبة للسيارات التي عليها حظر لصالح أحد البنوك لا يتم التجديد إلا عقب ورود الموافقة الالكترونية من البنك المركزي على المنظومة الخاصة بذلك

على جانب أخر ، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع "المونوريل".

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية مشروع المونوريل العاصمة الإدارية .

ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/2/2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 11/2/2022.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر إتجاه المشير .

استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية .

على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً اتجاه محور المشير فى منزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم في مطلع المشير إتجاه القاهرة الجديدة واستكمال السير .

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.