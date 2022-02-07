أسوأ معاملة.. إنقاذ قطة بأعجوبة من مصير مروع

بشكل قاس ومتجرد من أي مشاعر إنسانية عانت قطة على يد مالكها من أسوأ أنواع المعاملة حيث رميها من ارتفاع كبير داخل كيس مضغوط في أحد صناديق القمامة بالشارع من أجل أن تموت.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أنقذ متطوعو جمعية خيرية للحيوانات في والتون القطة صاحبة الـ 6 أسابيع بأعجوبة من مصيرها المروع على يد مالكها.

وعلق متطوعو جمعية County Cat Rescue بأنهم صُدموا عندما اكتشفوا الحالة المروعة التي تُركت فيها القطة الصغيرة.

وقالت ماريا ميللر، مالكة الجمعية الخيرية: «الجدار الذي رميت منه لا يقل ارتفاعه عن 16 قدماً، لذا فقد سقطت بقوة، ولم يكن عليها فرو ، فكان جسدها مثل قشرة صلبة».

القطة التي تم إنقاذها

وكشفت الجمعية الخيرية أن القطة كانت مصابة بشدة ولابد أن تذهب إلى طبيب بيطري في أسرع وقت ممكن لأنها كانت تخدش باستمرار بسبب عدوى جلدية قاتمة.

وتابعت ماريا: «كان على بيرل أن تحصل على حقن الستيرويد، لكنها واصلت الخدش حتى عندما بدأ في النمو مرة أخرى على شكل بقع، لكنها بعد ذلك خدشت مقلة عينها».

وواصلت: «نقلناها إلى الطبيب البيطري، واضطروا إلى إجراء عملية جراحية وإخراج عينيها ، وإلى جانب إزالة عينها وحالة جلدية خطيرة ناجمة عن البراغيث غير المعالجة تعاني بيرل أيضًا من مرض في القلب».

وأشارت إلى أنه قد اجتمع عشاق الحيوانات الأليفة والمجتمع معاً لجمع مبلغ 1010 جنيهات إسترلينية التي كانت مطلوبة للعملية بما في ذلك تبرع واحد بقيمة 115 جنيهاً إسترلينياً.