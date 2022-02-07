تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Find X5 Pro القادم من شركة أوبو الصينية، والذى سيصدر نهاية شهر فبراير الجاري، ضمن فئة الهواتف الرائدة ، حيث سينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد الموجودة في الأسواق.

وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقامة للمياه والغبار.



وسيقدم هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مخصصة للعزل بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل ، مع تقريب بصري 5x .

وسيعمل هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وحتى 521 من سعة التخزين الداخلى.

وسيحتوى هاتف أوبو Oppo Find X5 Pro على بطارية سعة 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط ، مع أحدث نظام تشعيل أندرويد 12 .

