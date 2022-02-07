عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالرياضة وتخفيف الكافيين.. طرق لتخفيف تضخم البروستاتا

صدى البلد

تضخم البروستاتا أو BPH ، هو مشكلة طبية شائعة بشكل كبير حيث يتضخم فيها حجم البروستاتا.


على الرغم من أن شدة المرض تختلف بالنسبة لجميع المصابين ، فإن ما يصل إلى 90٪ من الذكور سيصابون بتضخم البروستاتا الحميد بحلول سن السبعينات.

 إن تضخم البروستاتا الحميد هو مرض مدروس جيدًا ويمكن علاجه ، وفي حين أنه يمكن إدارته غالبًا من خلال العلاجات المنزلية البسيطة ، إلا أن المساعدة الطبية متاحة لمن يعانون من أعراض أكثر حدة.

 

كن نشيطًا ومارس الرياضة بشكل متكرر.

 للمساعدة في علاج تضخم البروستاتا ، تأكد من بقائك نشيطًا  من خلال أنشطة خفيفة منخفضة الكثافة مثل المشي. 

ابحث عن التمارين التي تجعل خصرك ورجليك يعملان من خلال حركات لطيفة ، فتجعل الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالحوض.

تجنب التمارين المجهدة بشكل عام ، مثل التدريبات ذات الوزن الثقيل ، والتمارين التي تضيف ضغطًا شديدًا ومتكررًا على منطقة الحوض ، مثل ركوب الدراجات والتجديف. 

يمكن أن تهيج المنطقة المحيطة بالبروستاتا وتزيد الأعراض سوءًا.

أستاذ مسالك يوضح أعراض تضخم البروستاتا الحميد وكيفية علاجها

علامات الإصابة بسرطان البروستاتا ومراحله

يمكن أن تساعد تمارين كيجل ، مثل شد العضلات حول كيس الصفن والشرج ، في تقوية منطقة الحوض وتقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

قلل من كمية الكافيين والكحول التي تتناولها.

 يمكن أن تضعف القهوة والصودا ومشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والشاي والكحول ومدرات البول المماثلة مثانتك وتزيد من مشاكل التبول التي تعاني منها بالفعل. 

قلل من كمية الكافيين والكحول الذي تتناوله ، مع الحرص بشكل خاص على عدم تناول أي 3 إلى 4 ساعات قبل النوم.

إذا كنت تواجه مشكلة في الإقلال ، فحاول تقليل تناولك ببطء على مدار عدة أسابيع.

قم بالتبديل إلى المشروبات غير المحتوية على الكافيين إذا كنت تواجه مشكلة في الاستغناء عن السكر.


راقب استخدامك للأدوية. 


تحتوي العديد من الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية على مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين وعناصر أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد بمرور الوقت.

 كن على دراية بهذه المخاطر عند تناول أدوية البرد أو الحساسية ، ومساعدات النوم ، وأدوية ارتفاع ضغط الدم ، ومضادات الاكتئاب ، ومضادات التشنج. 

تحدث مع طبيبك عن أي آثار ضارة ناجمة عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة وما إذا كان من الآمن لك التوقف عن استخدامها أم لا.

 

تضخم البروستاتا البروستاتا تضخم البروستاتا الحميد علاج تضخم البروستاتا طرق تخفيف تضخم البروستات

ترشيحاتنا

"أرسم وأكتب هيروغليفي" أول فعاليات الإجازة للمتحف القومي للحضارة

ولي عهد الفجيرة يكرم محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات باتحاد التايكوندو الدولي

مجلس السيادة السوداني: لابد من فرض هيبة الدولة ووضع حد للانفلات الأمني

مصدر بالأهلي يكشف أسباب عدم سفر الدوليين للإمارات بطائرة خاصة

هل مريض سلس البول يدخل في حديث النبي لا يستبرئ من بوله؟.. الإفتاء تجيب

إنقاذ الطريق الإقليمي بالقليوبية من كارثة محققة عقب انقلاب سيارة "مواد ملتهبة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

نيبالية الجنسية.. مطربة "مسرح شباب العالم" تستعد لتصوير أغنية جديدة بمصر| شاهد

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ