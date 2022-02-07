بالرياضة وتخفيف الكافيين.. طرق لتخفيف تضخم البروستاتا

تضخم البروستاتا أو BPH ، هو مشكلة طبية شائعة بشكل كبير حيث يتضخم فيها حجم البروستاتا.



على الرغم من أن شدة المرض تختلف بالنسبة لجميع المصابين ، فإن ما يصل إلى 90٪ من الذكور سيصابون بتضخم البروستاتا الحميد بحلول سن السبعينات.

إن تضخم البروستاتا الحميد هو مرض مدروس جيدًا ويمكن علاجه ، وفي حين أنه يمكن إدارته غالبًا من خلال العلاجات المنزلية البسيطة ، إلا أن المساعدة الطبية متاحة لمن يعانون من أعراض أكثر حدة.

كن نشيطًا ومارس الرياضة بشكل متكرر.

للمساعدة في علاج تضخم البروستاتا ، تأكد من بقائك نشيطًا من خلال أنشطة خفيفة منخفضة الكثافة مثل المشي.

ابحث عن التمارين التي تجعل خصرك ورجليك يعملان من خلال حركات لطيفة ، فتجعل الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالحوض.

تجنب التمارين المجهدة بشكل عام ، مثل التدريبات ذات الوزن الثقيل ، والتمارين التي تضيف ضغطًا شديدًا ومتكررًا على منطقة الحوض ، مثل ركوب الدراجات والتجديف.

يمكن أن تهيج المنطقة المحيطة بالبروستاتا وتزيد الأعراض سوءًا.

يمكن أن تساعد تمارين كيجل ، مثل شد العضلات حول كيس الصفن والشرج ، في تقوية منطقة الحوض وتقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

قلل من كمية الكافيين والكحول التي تتناولها.

يمكن أن تضعف القهوة والصودا ومشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والشاي والكحول ومدرات البول المماثلة مثانتك وتزيد من مشاكل التبول التي تعاني منها بالفعل.

قلل من كمية الكافيين والكحول الذي تتناوله ، مع الحرص بشكل خاص على عدم تناول أي 3 إلى 4 ساعات قبل النوم.

إذا كنت تواجه مشكلة في الإقلال ، فحاول تقليل تناولك ببطء على مدار عدة أسابيع.

قم بالتبديل إلى المشروبات غير المحتوية على الكافيين إذا كنت تواجه مشكلة في الاستغناء عن السكر.



راقب استخدامك للأدوية.



تحتوي العديد من الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية على مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين وعناصر أخرى يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد بمرور الوقت.

كن على دراية بهذه المخاطر عند تناول أدوية البرد أو الحساسية ، ومساعدات النوم ، وأدوية ارتفاع ضغط الدم ، ومضادات الاكتئاب ، ومضادات التشنج.

تحدث مع طبيبك عن أي آثار ضارة ناجمة عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة وما إذا كان من الآمن لك التوقف عن استخدامها أم لا.