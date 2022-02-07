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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: وفاة المخرج أحمد يحيى.. فنان سوري شهير يكشف تفاصيل خطف طفل من عائلته

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

موعد ومكان صلاة جنازة المخرج أحمد يحيى

تقام اليوم صلاة جنازة المخرج الراحل أحمد يحيى بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة .

أعلن شقيق المخرج أحمد يحيى منذ قليل رحيله تاركا خلفه إرثا كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، التي توقفت منذ أكثر من 11 عاما. 

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

مع بدء عرض مسلسل البحث عن علا عبر منصة نتفلكس العالمية لفت الانظار الممثل “ أحمد طارق ” ، والذى ظهر فى دور طبيب تنشأ بينه وبين بطلة العمل هند صبري علاقة حب . 

وخلال الفترة الماضية ترددت أنباء على ان الفنان أحمد طارق هو ابن رجل الاعمال والإعلام الشهير “ طارق نور ” ، الا ان شقيقة الفنان أحمد طارق نفت هذا الأمر.

فنان سوري شهير يكشف تفاصيل خطف طفل وطلب فدية 140 ألف دولار|فيديو

كشف الفنان عبد الحكيم قطيفان، أن عائلته (قطيفان) قررت جمع نحو 140 ألف دولار لتقديمها فدية لخاطفي الطفل السوري فواز قطيفان.

وأكد قطيفان، أن هناك بعض الأشخاص حاولوا استغلال الموقف وجمع تبرعات باسم العائلة بحجة أنها فدية للإفراج عن الطفل السورى.

فيلمه أبكى السادات.. تعرف على أهم أفلام المخرج الراحل أحمد يحيي

رحل عن عالمنا المخرج أحمد يحيي ، والذي يعد واحداً من اهم المخرجين فى تاريخ الفن المصرى ، حيث ترك أرثاً ضخماً من الأعمال الفنية .

بدأ المخرج أحمد يحيي  حياته الفنية منذ الصغر حيث وقف امام العندليب الراحل عبدالحليم حافظ كممثلا فى فيلمى حكاية حب و البنات و الصيف.

إلهام شاهين : أسافر لبنان من أجل «بطلوع الروح» بعد أسبوعين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تستعد للسفر إلى لبنان لبدء تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بطلوع الروح، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم .

وتابعت إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، من المقرر أن أسافر الى لبنان بعد أسبوعين للبدء فى تصوير مشاهدى ، حيث سيتم تصوير العمل هناك . 

كايلي جينر تستقبل مولودها الثاني من المغني ترافيس سكوت


وضعت الموديل وسيدة الأعمال الشابة كايلي جينر مولودها الثاني من المغني ترافيس سكوت، وشاركت الأخبار السعيدة مع متابعيها عبر انستجرام.

كشفت كايلي جينر التي تبلغ من العمر 24 عاما عن جنس مولودها الجديد وهو "ذكر" دون الكشف عن اسمه ، ينضم إلى حياة شقيقته "ستورمي" التي تجتذب بصورها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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