محافظ مطروح: حصر الاحتياجات الفعلية المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرؤساء المدن بالمحافظة بسرعة حصر كافة الاحتياجات الفعلية في كافة القطاعات بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة القومية (حياة كريمة ) لعدد ١٦ قرية من قرى المحافظة للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .



وأضاف علي فتح حوار مجتمعي مع الأهالي والقيادات الشعبية بكل مركز للوقوف علي الاحتياجات الفعلية للمواطنين وحصر لكافة مطالبهم من مشروعات البنية التحتية والأبنية الخدمية بتلك القري لتحقيق رضا المواطنين عن المشروعات المنفذة ومردوها الفعلي علي تحسين الخدمات المقدمة لهم وذلك لبدء كل قطاع كلا فيما يخصه في إعداد كافة الدراسات والمقايسات اللازمة لإقامة المشروعات المقترحة بكل قرية وعرض التكلفة التقديرية لكل مشروع .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين برئاسة محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والسادة رؤساء المراكز والمدن ولفيف من مديري المديريات والإدارات المعنية.



كما شدد محافظ مطروح علي ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لسرعة إسناد الأعمال والبدء في تنفيذ المبادرة بالقري المستهدفة مع تقديم كافة الدعم لتذليل أي معوقات لتنفيذ المبادرة علي أكمل وجه.