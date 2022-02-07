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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 فبراير.. جامعة عين شمس تنظم يوما لجامعة الطفل بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، يوم الأربعاء الموافق ٩ فبراير ، الأطفال المشاركين في المرحلة الجديدة من جامعة الطفل، والذى تنظمها جامعة عين شمس خلال الفترة ٦ - ١٧ فبراير ٢٠٢٢ ، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، ا.د محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وا.د جينا الفقى المدير التنفيذي لجامعة الطفل ود. نهى الرافعى منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، صرحت بذلك أ.د. نهى سمير دنيا عميد الكلية.

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وأضافت أن فعاليات اليوم ستشمل تدريب الأطفال علي وحدة التحول للأخضر، بالإضافة إلي مجموعة من ورش العمل وذلك تحت رعاية أ.د. ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. هالة إبراهيم عوض الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبتنسيق الدكتورة هدى هلال مدير وحدة التحول للأخضر .

كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس الأربعاء الموافق ٩ فبراير جامعة الطفل محمود المتيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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