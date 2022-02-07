محافظ أسوان يتفقد لجان تقدير درجات وكنترول الشهادة الإعدادية

للاطمئنان على الشفافية وتحرى الدقة في أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسي 2021/2022 لطلاب الشهادة الإعدادية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بإجمالي 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلم ومعلمة من المصححين للوقوف على سير أعمال التصحيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا حيث رافقه خلالها عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .

وقد أمر اللواء أشرف عطية خلال جولته بمنح المشاركين فى التصحيح 5 أيام راحة بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب الورقة وليس اليوم، مشدداً على أن ما حدث العام الماضي من ظاهرة الغش الجماعي وحصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية دون استحقاقهم لها ، لن يتكرر مرة أخرى حيث تم تلافى كل ذلك هذا العام من خلال إحكام السيطرة والانضباط داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وأيضاً اختيار العناصر المميزة للمشاركة في أعمال الكنترول .

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وكشف أشرف عطية عن إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بدءاً من العام القادم لمدة 3 سنوات وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية ، مطالباً من المصححين بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الاستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقة ، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنباً لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب ، كما قام محافظ أسوان بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات ، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك .

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن توجيهات محافظ أسوان للمصححين أيضاً تمثلت في عدم اصطحاب مقدري الدرجات التليفون المحمول نهائياً داخل الحجرات ، وأيضاً عدم التدخين ، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة بإجمالي 36 من الموجهين و 138 عضو من أعضاء هيئة التدريس ، و 860 مقدر للدرجات .

ولفت لطفى إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضي، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 28 ألف 49 طالب وطالبة موزعين على 294 لجنة إمتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان ، و21 لجنة بإدارة دراو ، و 37 لجنة بإدارة نصر النوبة ، و 73 لجنة بإدارة كوم أمبو ، و 99 لجنة بإدارة إدفو .

محافظ أسوان يتفقد لجان تقدير درجات وكنترول الشهادةالإعدادية

محافظ أسوان يتفقد لجان تقدير درجات وكنترول الشهادةالإعدادية

محافظ أسوان يتفقد لجان تقدير درجات وكنترول الشهادةالإعدادية

محافظ أسوان يتفقد لجان تقدير درجات وكنترول الشهادةالإعدادية