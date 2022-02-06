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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية يوجه بتذليل أي معوقات بمسار القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر/أسوان)

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المشروع القومى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر / أسوان) بطول 925 كم، والذى يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد نقلة نوعية تساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية من خلال توفير وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة سواء للمواطنين أو للسائحين والزائرين، خاصة أن الفترة الزمنية لكل رحلة ستكون 4 ساعات فقط، وبسرعة 250 كم / ساعة.

ووجه المحافظ الجهات صاحبة الولاية أو المسئولة عن المرافق العامة بتذليل أي معوقات أو تعارضات تقع في مسار القطار الكهربائى السريع، والقيام بنقل أي خطوط أو شبكات في نطاق المسار على نفقتها الخاصة بطول 125 كم بدائرة المحافظة شرق الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة. 

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وكلف اللواء أشرف عطية نائبه أحمد شعبان بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات صاحبة الولاية فور إعتماد المسار النهائي للقطار الكهربائى السريع طبقاً للتصميمات والدراسات ، مشيداً بهذا المشروع الحيوى الذى تنفذه وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير والتى تقوم حالياً بمشروعات عملاقة على كافة الإتجاهات لتحديث وتطوير وسائل النقل ، مع الإرتقاء بشبكات البنية الأساسية من محاور وكبارى وطرق وأنفاق وسكك حديدية .

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعلن عن تجهيز 22 مركز شباب ونادى منهم 14 مركز شباب و8 أندية موزعة عى جميع مراكز ومدن المحافظة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ( مجاناً) للمواطنين بين منتخب مصر الوطنى ومنتخب السنغال للإستمتاع بمشاهدة هذه المباراة المصيرية التى ينتظرها ملايين المصريين من عشاق الساحرة المستديرة لتحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في مجال الشباب والرياضة. 

ووجه أشرف عطية إلى ضرورة مراعاة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا ، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين ، بجانب التأكد من تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمواقع المشاهدة داخل مراكز الشباب والأندية قبل إنطلاق المباراة بوقت كافى. 

جدير بالذكر أن الأندية التي ستقوم بعرض مباراة مصر والسنغال لروادها هي أسوان، التجديف، التحرير، الشمس بكيما، أبو الريش قبلى، الجمهورية بدراو، الشعب بكوم أمبو، بلانة بنصر النوبة ، كما سيتم عرض المباراة أيضاً بمراكز شباب مدينة أسوان، والحدود، والمحمودية، وأبو سمبل السياحية، ودراو، وكوم أمبو، والزهراء ، وسلوا بحرى، بالإضافة إلى مراكز شباب نصر النوبة ، وكلابشة ، والدر وتنقاله ، فضلاً مراكز شباب إدفو ، والرديسية ، والبصيلية بحرى .

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