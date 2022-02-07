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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام والمؤبد لـ طالبين قتلا زميلهما وألقيا جثته وسط الزراعات بطنطا

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً في جريمة قتل تعود أحداثها الي 5 سنوات مضت، بطلها طالبان عمرهما لم يتجاوز العشرين عاماً وقت ارتكاب جريمتهما عندما أقبلا علي قتل زميلهما عمدا مع سبق الاصرار والترصد بغرض سرقته بطنطا، وتقدم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض علي حكم الاعدام والمؤبد الصادر بحقهما من محكمة الجنايات لتغلق محكمة النقض الستار بالقضية بتأييد الأحكام.

وتضمن منطوق محكمة النقض الآتي ..
-بقبول طعن الطاعنين "محمود. م.ع.ا" و "احمد .ا.ع.ا" شكلا وفى الموضوع برفضه .
- بقبول عرض النيابة العامة للقضية وباقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه "محمود. م.ع.ا"

تعود تفاصيل القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطاراً من مباحث قسم طنطا مفاده العثور علي جثة المجني عليه "نادر .م" مقتولا وسط الزراعات بدائرة القسم ، وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف خيوط الجريمة وضبط مرتكبيها تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين فاستصدرت إذن النيابة بضبط وإحضار المتهمين وبضبطهم اعترفا بارتكاب الجريمة وحبسهم علي ذمة التحقيقات .

واسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بأن استدرجا المجني عليه بعيدا عن أعين الرقباء فانهالا عليه ضربا وبعدة طعنات في أنحاء جسده والتي أودت بحياته وفقاً لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ، وقاما بسرقة متعلقاته الشخصية وفرا هاربين.

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