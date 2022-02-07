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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف استعداداتها للفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بالكلية من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة  وذلك من خلال ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعي، وكذلك رش وتعقيم القاعات والمعامل    بين فترات المحاضرات ، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم وأنه يتم قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الكلية وذلك من خلال أفراد الأمن الإدارى استعدادا للفصل الدراسي الثاني،الذي من المقرر ابتدائة في منتصف فبراير .

 

وأكد الدكتور احمد جلال عميد الكلية خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن لقاح كورونا شرط أساسي لدخول الكلية موضحا أن الخطة التأمينية للفصل الدراسي الثاني  تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب من خلال إعداد لوحات ووضعها بالأماكن المتفرقة بالكلية وعلى الموقع الرسمي للكلية وعلى صفحات الأقسام.

 

وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه سوف يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أن الكلية تقوم بتصحيح الامتحانات بشكل دوري ومنتظم.

وأضاف أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا منذ بد امتحانات الترم الأول وحتى الآن، موضحا أنه يتم التعقيم المستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة آمنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وقيام الطلاب بوضع أوراق الإجابة في الصناديق المخصصة لها.

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أكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن حالات الغش المرصودة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول معدودة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، معلنًا أنه من المقرر إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام ليتمكن الطلاب من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني قبل انطلاقه.

 

وأشار  عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الكلية شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا على مدار الامتحانات، مضيفًا أن أثناء فترة الامتحانات الكلية رفضت طلابًا غير حاصلين على اللقاح من دخول امتحانات ووجهتهم لمراكز تلقي اللقاح للحصول عليه ثم استئناف امتحاناتهم مرة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد رجاء سطوحي، أنه على مدار الامتحانات تم الاشتباه في حالة كورونا واحدة فقط خلال أداء الامتحانات وتم توجيه الطالب لعمل مسحة وتبين سلبيتها.

وأضاف عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وصرح “سطوحي”، بأنه يتم التأكد من أن جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكونترول حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح بدخول حرم الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ان الكلية تكثف استعدادها للفصل الدراسي الثاني مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية منوها ان الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات من حيث نظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني .

 

 

جامعة عين شمس قاعات المحاضرات

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