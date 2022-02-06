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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

يعلن  مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،عن عقد ورشة عمل لعرض كتاب  بعنوان  الأمن القومي العربي " تحديات وحلول "

ياتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،  ا.د أشرف مؤنس مدير المركز 

 
وذلك يوم الإثنين الموافق  ٢١ فبراير في تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المؤتمرات بمقر المركز .

يقوم بعرض الكتاب  الباحث / أحمد حمادي ويقوم بالتعقيب على الكتاب  اللواء أ. ح / محمود خليفة المستشار العسكري بجامعة الدول العربية وا.د. نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.

رسوم حضور ورشة العمل :

• مائتان جنيه مصري (٢٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث المصري.
• ستمائة جنيه مصري (٦٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث الأجنبي .
- تسدد الرسوم بخزينة المركز قبل الساعه ١٢ ظهرا .
               الرجاء الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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