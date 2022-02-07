عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء دورة الحاسب الآلي بحقوق عين شمس ..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه على الطلاب الذين أدوا امتحان الفرقة الرابعة منذ سنوات سابقة بنجاح ولم يحصلوا على دورة الحاسب الآلي؛ التوجه إلى إدارة الحاسب الآلي للتسجيل للحصول علي الدورة المطلوبة شرط للتخرج، علما بأن الدورات بدات امس يوم 6 وتنتهي اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 .

وأضاف الدكتور محمد صافي عميد الكلية، أنه فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهني التدريبي فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي - للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر- .

ويعد هذا هو الدبلوم الأول والوحيد في مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.

 وستبدأ الدراسة في هذا الدبلوم يوم 20 فبراير 2022م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة.

txt

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لبكالوريوس آثار عين شمس

txt

طلاب عين شمس يستعدون للمشاركة في ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات

txt

افتتاح فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بجامعة عين شمس

كما يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريري في مواد الدبلوم، والذي يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم. إلا أنه يشترط للسماح بدخول الإمتحان في كل مقرر من مقررات الدبلوم أن لا تتجاوز نسبة الغياب فيه 25 في المائة.

 

ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية، في شتى التخصصات، ولا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله. والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم.

ترشيحاتنا

صلاة العشاء قبل الفجر.. 50 حقيقة لمن يؤخرها حتى هذا الوقت

فرنسي الجنسية.. فيفا يعلن حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة: لا صوت يعلو فوق الصعود لكأس العالم .. كل طلبات كيروش مجابة

لأمير تشارلز يجلس على العرش.. في هذا الوقت

في ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي.. تعرف على أهم محطاتها في التليفزيون المصري

لمدة 3 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق دمياط.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ