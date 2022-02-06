إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لبكالوريوس آثار عين شمس

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قال الدكتور ممدوح الدماطي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أعمال امتحانات برامجها الخمسة وهي الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية يوم 31/1/2022م، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًا يوم2/2/2022م.

يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن طلاب الكلية يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب في الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/App...



وأكد على أن نسبة النجاح العامة في الكلية بلغت 83.9%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين 80.3 % في برنامج الآثار المصرية القديمة، و75.9 في الآثار الإسلامية، و93.2 الآثار اليونانية والرومانية، و91.3 علوم الآثار والحفائر، و79.1 في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.

يستعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة في فعاليات " ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات " والذى تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة ، خلال الفترة من 7 حتي 10 فبراير الحالي ، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

تأتى مشاركة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، ويتكون الوفد من الطلاب المتميزين من المصريين والوافدين تحت أشراف د.عبد العزيز محمود المدرس بكليه التربية وبرئاسه أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.