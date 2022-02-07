أحمد موسى يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد خسارة أمم أفريقيا ويعتذر لـ كيروش..شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، عقب خسارة نهائي أمم افريقيا أمام منتخب السنغال.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، :"دموعك غالية علينا يا محمد صلاح، عملت اللي عليك، وكنت قائد حقيقي وقدمت مباريات قوية في البطولة الأفريقية الأهم".



وقدم الإعلامي أحمد موسى، رسالة اعتذار لـ مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش، قائلا :"بعتذرلك يا كروش لاني هاجمتك وأنت مدرب كبير".

وقدم الإعلامي أحمد موسى، التحية للاعبي منتخب مصر لكرة القدم، قائلا "كل التحية لأبطال مصر وأفريقيا، احنا أبطال أفريقيا وعندنا سبع بطولات، وعندنا جهاز فني محترم وكارلوس كيروش محترم".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الجيل الموجود واحد من الأجيال الذهبية للكرة المصرية والعربية والأفريقية وعملوا أكثر من المطلوب.



وتابع أحمد موسى: "مصر عظيمة جدا واوعى حد يكسرك، ومنتخب مصر نجح في مواجهة العديد من التحديات".