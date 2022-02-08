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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

27 فبراير.. بدء الامتحانات التكميلية لطلاب كلية الأداب جامعة القاهرة

صدى البلد

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات التكميلية للفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2021- 2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين ، أن الامتحانات التكميلية لكلية الاداب تبدأ يوم الاحد الموافق 27 من فبراير الجاري، وتستمر لمده أسبوع فقط لعدد من المواد منها اللغة الانجليزية و اللغة الفرنسية و اللغة العربية.

وعلى الجانب الاخر ، أنهت جامعة القاهرة، الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021- 2022، بجميع الفرق الدراسية، وذلك دون أي معوقات خلال فترة الامتحانات، وبدء إعلان النتائج، حيث أدى نحو قرابة ربع مليون طالب وطالبة الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا  ومتحوراته.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنهت كافة امتحانات الفصل الدراسي الاول بالشكل اللائق وبما لا يخل بالعملية التعليمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا ومتحوراته أوميكرون والتي تسببت في زيادة أعداد الاصابات خلال الفترة الماضية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفصل الدراسي على خطط بديلة في حال تزايد معدل الإصابات وهو ما ساهم بشكل كبير إلي وصول الامتحانات إلي بر الأمان دون أي مشكلة أو خلل في الجدول الزمني الامتحانات.

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