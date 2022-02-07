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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل المؤتمر الدولي لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عن التحول الرقمي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تنظم كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولي الثاني حول التحول الرقمي مواكبة لرؤية مصر 2030 تحت عنوان "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي –الواقع والمأمول".

وقال الدكتور مصطفى الباز، عميد كلية الشريعة والقانون، ورئيس المؤتمر، إن عقد هذا المؤتمر يهدف إلى  إبراز دور الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الرقمي، ونشر الوعي حول التحول الرقمي وأثره في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في الأمور الشرعية والقانونية، ودراسة تأثير التحول الرقمي على المعاملات الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية والعملية التعليمية،. 

وأشار إلى أن محاور المؤتمر تدور حول العديد من الموضوعات تتضمن 
المحور الأول:  التحـــــــول الرقمـــــي فــــــي فقــه الشريعــــــة ومقـــــــــاصدها.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء مقاصد الشريعة الإسلامـية.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء القواعـــــــــــــد الأصوليــــــــة.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء القواعــــــــــــــد الفقهــــــــية.
• دور الشريعـــــة الإسلاميـــــة في تحقيـــــــق الأمــــــن الرقمــــــي.
• الضوابـــــــــــط الشرعيـــــــــــة للتحــــــــــــــــــــول الرقمـــــــــــــــــي.
 

المحور الثاني: التحور الرقمي في فقه الأحوال الشخصية:
• الخلوة الإلكترونية وأحكامها
• الطلاق الإلكتروني 
• الرؤية الإلكترونية للمحضون
• الفتاوى الإلكترونية
• الإشهاد الإلكتروني على عقد الزواج
• التحرش الجنسي الإلكتروني
• دور التحول الرقمي في إثبات الجرائم الحَدِّية
 

المحور الثالث: التحول الرقمي في المعاملات التجارية والاقتصادية
• المعاملات الرقمية في أعمال البورصة
• المعاملات الرقمية في التجارة الإلكترونية
• البيانات الرقمية التجارية
• العملات الرقمية وأثرها على النظام الاقتصادي
• التسويق البنكي الإلكتروني
• رقمنة الشركات التجارية
 

المحور الرابع: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية:
• التعليم الإلكتروني وحماية بيانات الطلاب
• الكتاب الإلكتروني  وحماية حق المؤلف
• الوظيفة الإلكترونية وحمايتها
• رقمنة المرافق العامة وحمايتها
 

المحور الخامس: حماية التحول الرقمي وتنميته في ضوء رؤية مصر 2030
• الحماية الشرعية للتحول الرقمي
• الحماية الجنائية للتحول الرقمي
• الحماية المدني للتحول الرقمي
• وسائل تنمية التحول الرقمي
 

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كلية الشريعة والقانون الشريعة والقانون جامعة الأزهر التحول الرقمي الشريعة الإسلامية الأمور الشرعية

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