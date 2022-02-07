سنتأهل لكأس العالم.. أبو جبل: أنا صعيدي ومش هنسيب حقنا..فيديو

قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه من الضروري أن يستمر منتخب مصر في الاعداد الجيد من أجل مباراتي التأهل لكأس العالم .

وأضاف أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ":"أنا راجل صعيدي وعمري ما هسيب حقي".

وتأثر محمد ابو جبل على الهواء :" في المؤتمر الصحفي بعد نهائي إفريقيا أكدت أننا سوف نحتفل في السنغال بالتأهل لكأس العالم ".

وأكمل :" محمد صلاح تحدث مع اللاعبين لدعمهم وتحفيزهم من اجل التجهيز لمباراة السنغال المقبلة ".

وعن حكم مباراة الكاميرون بكاري جاساما، قال أبو جبل :" جاساما مكنش عايز يتكلم مع حد فينا وكان بيكلمنا بأسلوب مش كويس وصلاح انفعل عليه وكان غريبا في قراراته ضد منتخب مصر".