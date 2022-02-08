أبو جبل: مش فارق معايا أفضل حارس في أمم إفريقيا.. وأنا أفضل من ميندي بالإحصائيات| فيديو

قال محمد ابوجبل حارس مرمي المنتخب المصري "انا لو حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة؛ مكنش هيبقى فارق معايا؛ لأن أنا بالنسبالي خسرت البطولة".

وأضاف ابو جبل خلال استضافته في برنامج " الحكاية" مع الإعلامي عمر اديب المذاع على قناة " mbc مصر" لحظة الحزن اللي حسيت بيها وشوفتها في عيون زمايلي في الفرقة والجهاز الفني وفي عيون الشعب المصري، تخلي اي القاب فردية مش فارقة معايا ".

وأوضح أن عددا كبيرا من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أحقيتي بلقب أفضا حارس في البطولة ، و"ميندي بدأ معايا من الدور الـ16 من البطولة، ولو حسبوها كأرقام وإحصائيات؛ لأ أنا معدِّيه فيها ".