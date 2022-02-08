محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

قال الاعلامي محمد شبانة إن محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني كشف عن كواليس حديثه مع كوليبالي نجم منتخب السنغال عقب خسارة اللقب الإفريقي ومواساته بعد اهداره ضربة الجزاء.

وواصل ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "أكد عبدالمنعم لمصدر مقرب منه أن كوليبالي قال له نصا.. لقد ابهرتنا جميعا كلاعبين ومتابعين باداءك في البطولة رغم صغر سنك، ولم تخش أي لاعب في البطولة التي تعد من أقوي البطولات القارية".

وتابع: "اضاف لاعب المنتخب أن نجم السنغال أكد له ظهرت بمستوي مشرف، ولا تضع في حسابك ضياع ضربة الجزاء، ولا تحزن، هي أمور تحدث لاكتساب الخبرة".

وأختتم مدافع الأهلي أن كوليبالي قال له: أنا أعدك، ستكون لك فرصة كبيرة في الاحتراف في أوروبا، ولكن عليك نسيان ما حدث؛ حتي تحافظ على مستواك الفني والبدني خلال الفترة المقبلة.