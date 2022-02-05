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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استخلاص وتمرير.. أبرز أرقام محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب قبل نهائي أمم إفريقيا

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

سلط مكرم الحزقي المحلل التونسي الضوء على أبرز أرقام محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر الوطني بعد تألقه في المباريات الأخيرة التي خاضها الفراعنة الكبار في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

 

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بركلات الترجيح ليواجه السنغال غدا السبت.

 

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا

 

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: مدافع منتخب مصر محمد عبد المنعم يعتبر بمثابة هدية كيروش وأعجبني وأتمنى ان أراه في نادي أوروبي بعد عودته للنادي الأهلي ويعد اكتشاف الكان والمكسب الكبير للدفاع المصري.

 

تابع: محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر قدم مردودا ولا أروع في كل المباريات التى شارك بها رفقة منتخب مصر وتفوق على نجوم أمثال سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام الهولندي والمغربي يوسف النصيري والثنائي الكاميروني أبو بكر فينسنت وايكامبي.

 

موعد مباراة مصر مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .. والقنوات الناقلة

 

أضاف: تميز محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر بالثقة والثبات والهدوء والتمركز وقطع الكرات واللعب بالرأس إلى جانب التفوق بالثنائيات والدقة في التمرير الطويل والقطري والبيني فضلا عن القدرة على اللعب تحت الضغط والخروج بالكرة بلمسة او بمراوغة في مساحة ضيقة.

 

استطرد : في مباراة كوت ديفوار استخلص محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر الكرة 16 مرة ودقة تمريراته كانت 94% وأرسل 48 تمريرة بشكل صحيح من اجمالي 50 تمريرة في مباراة المغرب كما استخلص الكرة 17 مرة أمام المغرب ويعتبر الأكثر بين كل لاعبي منتخب مصر.

 

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

 

وقال أيضا: محمد عبدالمنعم أداءه الفني والبدني والتكتيكي والذهني كان عاليا خلال 5 مباريات سجل هدفا في مرمى السودان واعترض الكرة 9 مرات ونجح فى استخلاص الكرة 64 مرة فيما تفوق بالثنائيات بنسبة 51% والصراعات الهوائية تفوق في 71% منها بينما تفوق فى دقة التمرير بكل أنواعه بنسبة 82 % ودقة التمرير الطويل 50%.

 

وتأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مواجهة الكاميرون أمس الخميس.

 

في المقابل، صعد منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا، بعد فوز مستحق على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أول أمس الأربعاء.

 

وتشهد مباراة الأحد، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” قائد منتخب مصر، وساديو ماني قائد منتخب السنغال.

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