القبض على طالب نصب على 24 شخصا بزعم توفير فرص عمل لهم في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتضرر عدد من المواطنين من قيام (أحد الأشخاص "مجهول") بتدشين العديد من الإعلانات عن وظائف شاغرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وتطبيق محادثات "واتس آب" ، ليتسنى له التحصل منهم على بيانات وصور شخصية كمصوغات للتعيين ، فضلاً عن تحويلهم مبالغ مالية له بدعوى كونها رسوم إدارية لتأدية الإختبارات المؤهلة للتعيين بتلك الوظائف بخلاف الحقيقة .

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ، وارتكابه 24 واقعة بذات الأسلوب في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم أستهداف المذكور وضبطه، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصهم؛ تبين وجود دلائل تُشير إلى نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.