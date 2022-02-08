الداخلية: ضبط نصَّاب جمع تبرعات بزعم مساعدة المصريين المحتجزين في الخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى إنشاء أحد الأشخاص لصفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وإستخدامها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا خارج البلاد.

وبالفحص وتكثيف التحريات أمكن تحديد القائم على الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية) ، وأن المذكور يمارس نشاطا إجراميًّا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشائه الصفحة المشار إليها، حيث تمكن من خلال ذلك الأسلوب الاحتيالى من الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها من المواطنين عبر محافظ إلكترونية لخطوط هواتف ببيانات وهمية، تبين بالفحص الفنى أنها خاصة بالمتهم المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالنشاط الإجرامى المشار إليه – عدد آخر من الصفحات خاصة بأسلوب إحتيالى آخر يقوم بممارسته وهو أسلوب النصب والإحتيال بإدعاء العلم بالسحر والشعوذة – العديد من المحادثات والمراسلات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاط إجرامى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.