الفيلم المصري أنا وطن جوه الوطن يشارك في مهرجان سينيمانا الثالث للفيلم العربي بسلطنة عمان

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان سينيمانا الثالث للفيلم العربي بسلطنة عمان، القائمة النهائية للأفلام المشاركة في المهرجان، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري.



وكشفت قائمة الأفلام عن مشاركة الفيلم المصري القصير "أنا وطن جوه الوطن" للمخرج السكندري أحمد السمان، ضمن عدد من الأفلام من دول عربية من بينها المغرب والعراق وسوريا وسلطنة عمان والجزائر والأردن وفلسطين وموريتانيا والبحرين والإمارات وتونس.

وقد حظي الفيلم مؤخرا بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية من بينها مهرجان طوكيو السينمائي الدولي الثالث لأفلام الصم، كما شارك في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد.

"أنا وطن جوه الوطن" فيلم روائي قصير يطرح موضوعا شائكا بات يشكل خطرا حقيقيا في المجتمعات وهو ظاهرة "التنمر"، خصوصا التنمر بذوي الاحتياجات الخاصة، ويظهر من خلال سياق الفيلم نتائج هذا التنمر وردة الفعل غير المتوقعة، حيث تدور أحداثه حول إحدى الجرائم التي ارتكبها شخص من ذوي الإعاقة نتيجة تعرضه للتنمر، والفيلم من تمثيل فادي محسن، ووسام أحمد، وآلاء آدم، وحسام عزام، وضيفة شرف الفيلم رينا عارف، وهو من تأليف وإخراج أحمد السمان.