عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن بصيبص تشارك متابعيها كواليس مسلسل عروس بيروت على إنستجرام

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع  التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت كارمن بصيبص في الصورة من حفل عيد ميلاد الست ليلي من كواليس عمل مسلسل عروس بيروت ٣ مما أثار إعجاب متابعيها. 

 

و علقت كارمن علي الصورة قائلة:" شو رأيكن بحلقة اليوم ". 

 

يذكر أن قالت الفنانة كارمن بصيبص،  أنها متحمسة جدا لعرض الجزء الثالث من عروس بيروت، خاصة وأن هذا الجزء يركز أكثر علي العائلة ومشاكل أفرادها.

 

وأضافت كارمن بصيبص خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلي أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلي 50 حلقة.

 

وأوضحت كارمن بصيبص، أنه حتي الآن لم ننتهي من تصوير حلقات الموسم الثالث بالكامل، لافتة إلي أن هذا هو الموسم الثالث والأخير من المسلسل.

كارمن بصيبص مسلسل عروس بيروت التواصل الاجتماعي انستجرام عيد ميلاد

موضوعات متعلقة

ببدل الرقص.. دينا وهند صبري تخطفان الأنظار من كواليس مسلسل "البحث عن علا"

مع الجميلة.. تامر هجرس يخطف الأنظار بصحبة غادة عادل

بحبك يا عسل.. مي سليم تتغزل في شقيقتها ميس.. شاهد

بعد تقديم الخاتم.. نور عمرو دياب تخطط لحفل زفافها

بصورة سيلفي.. تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له عبر انستجرام

بإطلالة صباحية.. ليلى أحمد زاهر تخطف قلوب متابعيها

بإطلالة جذابة.. سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها

الحمد لله .. أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

اعلان نتائج طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

بسبب لون فستانها.. عروس تطرد شقيقة زوجها في حفل زفافها

بعد تحذير الخبراء .. أسوأ المكملات الغذائية المضرة بالصحة

حكم لبس الخاتم في السبابة.. اعرف الضوابط الشرعية للرجل والمرأة

وليد سليمان أخويا الكبير.. إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

وزير التعليم يحذر: رابط مسابقة الـ30 ألف معلم المتداول «مزيف»

حضانات الأطفال أبرزها.. 6 فئات بالقطاع الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

فيديو

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ