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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مياه أسيوط: 120 مليون جنيه استثمارات إنشاء المعمل المركزى بمحطة التشيكى

صدى البلد

تفقد اللواء  هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد الموقف التنفيذي لإنشاءات المعمل المركزي بمحطة مياه التشيكى المرشحة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية.

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وقال أن الشركة تولى اهتماما  بالغاً بالإلتزام بمعايير جودة المياه وصولاً للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة المعايير القياسية لإجراء التحاليل البكتريولوجية  والكيميائية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه استناداً إلى  الكود المصري.

وأكد " رئيس الشركة " أن الدافع وراء إنشاء معمل مركزي يأتى من خلال السعي  لتكوين شبكة مترابطة من المعامل موزعة بجميع أنحاء المحافظة على مستوى محطات المياه والصرف الصحي ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توجيه  الاستثمارات في مجال المعامل لخلق شبكة مترابطة من المعامل الفرعية  لتحليل عينات المياه والصرف الصحى.

واضاف أن المعمل المركزى يحتوي ثلاثة معامل رئيسية ما بين ( معمل التحاليل والقياسات العضوية، ومعمل الكيمياء غير العضويةInorganic Laborator ، المعمل الميكروبيولوجى) والجارى تدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء أدق التحاليل.

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