عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

إحالة 95 موظفا للتحقيق في البحيرة بسبب عدم الانضباط الإدارى

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

 

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 33 موظفا للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية مكبرة في البحيرة 

 

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية  أسفرت عن إحالة:

- ٥٧ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق  لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.

- ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح  الحكومية  بشبراخيت  بقرى (اورين - محلة فرنوى - الربدان) للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى

- ٢٨ من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

البحيرة محافظ البحيرة حملات تفتيشية حملات مرورية المصالح الحكومية الوحدات الصحية مراكز المحافظة الوحدات المحلية الهيئات الحكومية اللواء هشام آمنه الإجراءات القانونية مواعيد العمل الرسمية لعدم الانضباط الإداري اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة حملات تفتيش

ترشيحاتنا

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

ملايين الدولارات مقابل معلومة.. من هو شبح داعش سيناء غفاري الذي تبحث عنه أمريكا؟

وزير خارجية إيران: لا نثق في أمريكا ولن ندخل مفاوضات مباشرة معها

صدمة المزارعين| ولادة ماعز بعين واحدة في منتصف رأسه.. شاهد

كلب شجاع ينقذ مالكه القعيد من الغرق ..شاهد

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

المغرب..والدة الطفل ريان تروي تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه بالبئر

الداخلية: مقطع فيديو احتجاز أحد الأشخاص مفبرك لغل أيدي الشرطة عن ملاحقته

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

طريقة عمل شوربة البصل بـ 8 وصفات متنوعة

فيديو

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ