إحالة 95 موظفا للتحقيق في البحيرة بسبب عدم الانضباط الإدارى

حملات مرورية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات مرورية مكبرة في البحيرة

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة:

- ٥٧ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.

- ١٠ من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية بشبراخيت بقرى (اورين - محلة فرنوى - الربدان) للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى

- ٢٨ من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.