إسرائيل تطالب بإضافة 7 سنوات إلى أحكام أسرى جلبوع الستة

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات إضافية على أسرى "عملية جلبوع" الستة، الذين انتزعوا حريتهم، تضاف إلى أحكامهم السابقة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، المحامي جميل سعادة، في بيان، إنّ "نيابة الاحتلال العامة تطالب بالسجن 7 سنوات إضافية لأسرى نفق الحرية الستة، الذين نفذوا عملية الهروب من جلبوع، كما طالبت بالحبس لـ 5 سنوات إضافية للأسرى الذين قدموا المساعدة لهم".

وعرضت السلطات الإسرائيلية أسرى عملية جلبوع على المحكمة المركزية في الناصرة، "لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى آخرين متهمين بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول مخطط الفرار من الأسر"، وفق المحامي.

يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

والأسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عاما)، يعقوب قادري (49 عاما)، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، محمد عارضة (40 عاما) من عرابة، وزكريا زبيدي (45 عاما) وجميعهم من محافظة جنين

