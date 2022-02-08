شكرا على كل تعبكم.. أغنية جديدة من الشركة المتحدة لمنتخب مصر

أهدت الشركة المتحدة أغنية خاصة لمنتخب مصر، وذلك تشجيعا لهم على ما قدموه من مجهود خلال بطولة أمم أفريقيا.

وجاءت الأغنية بـ عنوان "شكرا على كل تعبكم"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

شكرا على كل تعبكم.. وما تبكوش ارفعوا راسكم

كملوا أحلامنا الجاية.. كلنا عارفين إخلاصكم.

دايسين بتهدوا في صخر.. حاسين بيكم بالفخر

لسه اللي هيجي بتاعكم.. على كتفكم أحلام مصر

كيروش قبطان الفرقة.. وصلاح قائد أسطورة

والحضري سر الصنعة سلمها لجبل الكورة

ونش و منعم وحجازي.. سد منيع سد فولاذي

فتوح واللمسة الحلوة.. بيكمل أجمل صورة

حمدي سوليه مع النني .. رجالة نص الملعب

زيزو معلم من لمسة ..كل اللي قصادة بيتعب

وتريزيجيه مابيبخلش.. بيحارب لما بينزل

مصطفي وشريف مروان.. بكرة الدفاعات تتزلزل





