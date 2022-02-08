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تكنولوجيا

أورنچ مصر تجدد شراكتها مع الجونة لتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية للاتصالات والمدن الذكية

صدى البلد

أعلنت "اورنچ مصر" عن تجديد شراكتها مع مدينة الجونة، احدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية في البحر الاحمر،  لتواصل بذلك دورها كمزود رسمي لحلول الاتصالات المتكاملة والتكنولوجيا وتقنيات المدن الذكية في مدينة "الجونة" على مدار السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار جهود الشركتين على الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة بتقنيات تكنولوجية ذكية تناسب احتياجات المجتمعات المختلفة في مدينة الجونة.

وبموجب الشراكة، ستواصل "اورنچ" تزويد مدينة الجونة بخدمات التشغيل الثلاثي المتطورة  TRIPLE PLAYوالتي تتضمن الإنترنت فائق السرعة، والتليفون الثابت، وخدمة البث التلفزيوني الرقمي عبر الإنترنت IPTV، وذلك في باقة موحدة من خلال الألياف الضوئية (الفايبر)، بالإضافة إلى شبكات الـ WiFi للفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة "الجونة". وستتولى اورنچ تقديم أبرز تقنيات المدن الذكية المعروفة عالميا، مثل خدمات إنترنت الأشياء IoT وخدمات المنازل الذكية Smart Homes.

ومن جانبه، عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "اورنچ مصر" عن سعادته بتجديد الشراكة مع كيان عملاق مثل "أوراسكوم للتنمية" ومدينة "الجونة" واضاف: "نمتلك في اورنچ ما يلزم من الخبرات والكوادر المحلية والعالمية التي تؤهلنا لتقديم وتشغيل وادارة الخدمات الذكية والمتكاملة بكفاءة عالية والتي مكنت اورنچ مصر ان تكون اكبر مقدم للخدمات الذكية والمتكاملة في مصر"

كما عبر المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة عن سعادته بتجديد التعاون مع شركة اورنچ مصر، للحفاظ والتأكد من جودة الخدمات المقدمة في مدينة الجونة، بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية للمدن الذكية المتطورة والمستدامة.

وأضاف: "على مدار أكثر من 33 سنة، نجحت مدينة الجونة في أن تصبح مجتمعاً متطوراً متعدد الثقافات ومركزاً للابتكار وريادة الأعمال وملتقى للفعاليات الثقافية والرياضية العالمية. ومن هنا يأتي حرصنا على عقد شراكات متخصصة ناجحة تضمن تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة بما يتناسب مع احتياجات العصر الحديث وبما يسهم في تنفيذ رؤيتنا للمدن المتكاملة.  و من خلال هذه الشراكة سنقدم خدمات جديدة للشركات الناشئة وسنوفر لمجتمع الجونة سرعات تصل إلى 300 ميجابت في الثانية مما يجعلنا نقدم أسرع إنترنت في مصر" 

جدير بالذكر أنه في إطار هذه الشراكة، ستواصل "اورنچ" أيضا تحديث تقنياتها وخدمات المدن الذكية التي تقدمها، لتمكين مدينة الجونة من موافاة زائريها بأحدث خدمات الاتصالات على مستوى العالم وبما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية للمدن الذكية المتطورة.

وتتميز اورنچ مصر بتقديم حلول ذكية للمدن ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، حلول تحسين الكفاءة وترشيد الطاقة، والتحكم وادارة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، بالإضافة الي حلول المكاتب والمنازل الذكية وحلول الدفع الالكتروني وكذلك استضافة الشركات الناشئة.

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