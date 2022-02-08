إيقاف مشرف فني بالإدارة الهندسية بمركز أبوحماد عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1801 لسنة 2022 بوقف أ. ح. م - مشرف فني بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة أبوحماد - أولى هندسية مساعدة عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى مذكرة إدارة الشؤون الهندسية بالمحافظة بشأن طلب إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بأبو حماد للتحقيق لوجود مخالفات بالعقار الخاص بأحد المواطنين وعدم اتخاذ إجراءات بشأنها وعلى مأمورية التحقيق رقم 53 لسنة 2022 تحقيقات المحافظة.